Nová Blesk knihovnička České kameňáky (31. 7. 2016)

Veselé léto s českými kameňáky. Vyšla nová knihovnička deníku Blesk s vtipy z Kameňáků.

Deník Blesk přichází o letošních prázdninách s novou knihovničkou České kameňáky. Tentokrát na čtenáře čekají vzpomínky na filmovou sérii Kameňák od Zdeňka Trošky. Nová publikace se tak zařadila mezi předešlé letní filmové knihovničky z minulých let - Slunce, seno, 30 let a Chalupáři, 40 let.

Novinka nabídne 132 stran, na kterých nechybí především všech 404 Kameňáckých vtipů, které zazněly ve slavné filmové komedii, ale také ty, které se už do scénáře nevešly. Knihovnička je rozdělena chronologicky, postupně tedy čtenáře seznamuje se všemi pěti díly Kameňáku a doplňuje spoustou fotografií z filmu i z natáčení včetně postelových scén Václava Vydry a Jany Paulové. Uvnitř se nachází také rozhovory se Zdeňkem Troškou, Václavem Vydrou, Martinem Maxou, Ladislavem Županičem nebo Tomášem Lipským (Pepíček), zákulisní detaily, reportáž, v které se Zdeněk Troška vrací na filmová "místa činu", profily známých protagonistů a křížovky na léto s anekdotami.

Knihovnička, která zaručeně zlepší náladu a zpříjemní letní dny, vychází ve volném prodeji za 39 Kč a k dostání je od 12.7.2016.