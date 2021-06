BATMAN/FORTNITE druhá šance! (21. 5. 2021)

Druhá šance je tady! Beznadějně vyprodaný komiks BATMAN/FORTNITE se vrací do prodeje.

Vážení čtenáři, předplatitelé, zoufalí rodiče, zklamaní hráči, všichni vy, na které se nedostalo, raději se posaďte, máme pro vás totiž potěšující zprávu. Vaše zbožná přání byly vyslyšeny a beznadějně vyprodaný komiks BATMAN/FORTNITE se vrací do prodeje! Počet unikátních kódů do hry byl navýšen a první dvě čísla se dočkaly dotisku, máte tak druhou šanci získat všech 6 čísel časopisu včetně klíčů, které přinášejí do hry Fortnite nové vybavení včetně obrněného batmanovského kostýmu pro majitele všech šesti kódů.

Již od 21. května si můžete předplatit čísla 3-6 a od 4. června vám zpřístupníme také kompletní předplatné všech 6 čísel, tedy včetně prvního a druhého dílu, které se dočkaly dotisku. Každá nabídka bude limitována na 1000 ks, takže doporučujeme raději moc dlouho neotálet a objednat si předplatné včas.

Cena předplatného bude stejně férová jako předtím, nemusíte tak již nakupovat předražené výtisky z bazarů a aukčních portálů. Časopis bude stát stejně jako na stánku, tedy 79 Kč za číslo a poštovné budete mít navíc zdarma, není to skvělé?

Ponořte se s námi do komiksového a herního světa BATMAN/FORTNITE ještě dnes a ... užijte si to!

Předplatné časopisu BATMAN/FORTNITE můžete objednávat zde.