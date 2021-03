Batman vstupuje do světa Fortnite! (26. 3. 2021)

Batman vstupuje do světa Fortnite v nové šestidílné komiksové minisérii BATMAN/FORTNITE.

Batman vstupuje do světa Fortnite! Fortnite je jednou z nejpopulárnějších multiplayerových akčních her současnosti, Batman je tím nejpopulárnějším superhrdinou vůbec. Co se stane, když se spojí tyhle dva fenomény? Událost roku - šestidílná minisérie, ve které se Batman, spolu s Catwoman a dalšími postavami, dostanou trhlinou v prostoru do světa Fortnite. Každý komiks bude obsahovat originální kód, který čtenáři poskytne možnost nového vybavení do hry – a to na všech dostupných přístrojích, ať už je to Playstation, Xbox, Switch, PC, Mac, iOS nebo Android. Hned v prvním číslem dostanou hráči nový tematický oblek pro Harley Quinn! A pro majitele všech šesti kódů je připraveno něco opravdu velkého – obrněný batmanovský kostým!

Časopis bude vycházet od 20.4. jako čtrnáctideník a bude mít jen 6 čísel. Cena časopisu bude 79 Kč. Nezmeškejte tak příležitost předplatit si tuto jedinečnou sérii. České vydání vychází na den stejně jako originální vydání v USA, čeští čtenáři a hráči se tak zařadí po bok těch z Ameriky, Německa, Itálie, Mexika, Brazílie a Španělska. Předplatné si můžete objednat zde.