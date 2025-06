Chatař & chalupář dostal nový šmrnc (2. 6. 2025)

Časopis Chatař & chalupář mění podobu a přidává nové rubriky

Od červnového čísla přichází oblíbený časopis Chatař & chalupář s moderním designem a vylepšeným obsahem, který osloví nejen dlouholeté čtenáře, ale i mladší generaci. Na čtenáře čeká svěží grafika, aktuální témata a inspirace pro všechny, kdo milují život na venkově. Nově přibyly rubriky jako např. lidové zvyky, tradice a řemesla a také soutěže o víkendové pobyty v českých chalupách pro rodiny apod.

Měsíčník určený především pro chataře a chalupáře, ale i majitele venkovských domků a zahrad, přináší formou návštěv ukázky dokončených realizací, inspiraci pro tvorbu drobných staveb a vybavení interiérů. Připomíná pohled architektů, přičemž nezapomíná na stylovost a na ekologii. Nově se časopis zaměřuje také na chalupy známých osobností, a to ve spolupráci s pořadem TV Nova "My, chlupáři". V aktuálním čísle se podíváte do chalupy "Benešky" herečky Lucie Benešové.