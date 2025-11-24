Na Magaziny.cz odstartoval Black Friday (24. 11. 2025)
Největší slevová akce roku nabízí slevy až 72 %.
Milí čtenáři,
také v tomto roce jsme pro vás na Magaziny.cz připravili největší slevovou akci roku v podobě Black Friday, který vám tentorkát nabídne slevy na předplatném až 72 % a samozřejmostí je poštovné zdarma. K některým časopisům navíc obdržíte také dárek.
Akce platí pouze v týdnu od pondělí 24.11 do neděle 30.11.
Největší slevu najdete u časopisu FotoVideo a to neuvěřitelných 72 % příčemž k předplatnému navíc obdržíte také zdarma voucher Nikon, Crème de la Crème nebo knihu Rally Dakar. Rozhodně doporučujeme nepromeškat akci na časopis FORBES, roční členství totiž nyní můžete získat se slevou 25 % oproti standardní ceně. Ženy jistě potěší sleva 21 % na týdeník Vlasta, muže zase sleva 42 % na měsíčník National Geographic nebo elegantní flashdisk Playboy 32 GB jako druhý dárek k předplatnému Playboy. Babičce a dědečkovi uděláme radost slevou 34 % na předplatné Receptáře a samozřejmě nezapomínáme ani na nejmenší čtenáře, pro které jsme připravili časopisy Hvězdička a Tvoříme s dětmi s úsporou 30 % nebo Kája a Bambuláčkův svět a Lollipoopz s úsporou 24 %. Každý si tak přijde na své a co je báječné, že předplatné můžete také věnovat pod stromeček jako originální dárek, který potěší celý nový rok. Dárkový certifikát si můžete snadno stáhnout na našich stránkách.
Věříme, že letošní Black Friday tak potěší všechny naše čtenáře a hlavně vám ušetří v peněžence ještě více korunek oproti standardním nabídkám.