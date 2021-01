Nový časopis Hvězdička Speciál (22. 1. 2021)

S novým speciálem časopisu Hvězdička děti zaženou nudu od jara do zimy nejen doma, ale i v přírodě.

Hvězdička speciál je zábavný pracovní sešit pro děti od 3-7 let. Vychází nově jako speciál časopisu Hvězdička, a to čtyřikrát do roka podle ročních období s rozsahem 92 stran. Ve speciálu naleznete počítání, vybarvování, spojovačky, hledání rozdílů, křížovky, logické hry, grafomotoriku, barvy, tvary, doplňovačky a spoustu dalších her. Úlohy jsou vytvářeny tak, aby pro děti byly zábavné, ale zároveň je musí zdokonalit ve všech oblastech předškolního vývoje. Témata v každém čísle jsou spojena s ročním obdobím, proto i pracovní listy na ně navazují a jsou doplněny i o aktivity venku či doma. Cena časopisu je 59 Kč, předplatné si můžete objednat zde.