Nový časopis Hvězdná CREW s jedinečným dárkem (28. 4. 2025)

Pouze předplatitelé mohou získat komiks Pro o superhrdinské prostitutce

Je libo dinosaury, medvědy, či cestovatele časem a další profesionály ve svém oboru? Pokud je vaše odpověď ANO, pak byste si neměli nechat ujít novou komiksovou řadu Hvězdná CREW, která přináší to nejzajímavější z amerických komiksových titulů! V rámci této řady bude vycházet čtyřikrát do roka pečlivě vybraný komiks s uzavřeným příběhem. Těšit se můžete například na Královny impéria, Chrononauty, Holoprsého medvědobijce a další jednohubky. A teď pozor, jedinečná příležitost! Pokud si objednáte předplatné na 8 čísel nejpozději do 30.6.2025, obdržíte navíc jako dárek komiks Pro od Gartha Ennise, který se nedostane na knižní trh a je tedy možné jej získat pouze s tímto předplatným. Komiks Pro pojednává o superhrdinské prostitutce a bude předplatitelům zaslán společně s číslem Hvězdná CREW #8. S předplatným navíc ušetříte 20 % a poštovné obdržíte zdarma. Na první číslo se můžete těšit již 20.5.2025. Tak co, milí komiksáci, může to být snad ještě lepší?!