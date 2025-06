Nový časopis Lollipopz (11. 6. 2025)

Přichází další novinka a tentokrát s oblíbenou dívčí hudební skupinou

Nedávno jste se mohli seznámit s novým časopisem Kája a Bambuláčkův svět vydavatelství Kawaii Production, které nyní přichází s dalším novým titulem a tentorkát zaměřeným na oblíbenou hudební skupinou Lollipopz. Časopis je tak určen pro všechny fanoušky tohoto dětského hudebního fenoménu. Obsahovat bude novinky, informace ze zákulisí, tajnosti i radosti členek populárních Lollipopz! V prnvím vydání, které vyjde 25.6. se můžete těšit na rozhovor s Nali o jejích plánech na prázdniny, dozvíte se, jak to vyapdá u Anet doma a v zákulisí posledního koncertu a čeká na vás také komiks a dva plakáty do pokojíčku.



Časopis bude vycházet každé dva měsíce a ve volném prodeji za cenu 99 Kč. Právě teď ale máte jedinečnou šanci využít speciální předprodejní akci a získat roční předplatné časopisu Lollipopz za zvýhodněnou cenu 449 Kč. Oproti volnému prodeji tak ušetříte 24 % a poštovné obdržíte zdarma. Předprodejní akce platí pouze do 24.6.