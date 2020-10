Nový časopis Sedmička Nebezpečné vztahy (24. 9. 2020)

Vydavatelství Empresa Media a.s. přichází s novým časopisem Sedmička Nebezpečné vztahy, který přináší příběhy ze stejnojmenného barrandovského pořadu. Čtenáře nechává nahlédnout do zákulisí natáčení nejen Nebezpečných vztahů, ale také navazujícího formátu. Stejně jako pořadem, tak i tímto časopisem provází milovníky emocí moderátor Honza Musil, jenž prozrazuje i střípky ze svého osobního života. Časopis nabídne rubriky jako Vaše příběhy, Ze sociálních sítí, Střípky z natáčení, Nad dopisy čtenářů, Pikantnosti okolo Honzy Musila, Fotografie, Plakát. První číslo nového měsíčníku vychází ve čtvrtek 24. září 2020. Cena časopisu je 19 Kč. Do prodeje se dostává také roční a půlroční předplatné s poštovným zdarma, které si můžete objednat zde.