Nový časopis Skutečné příběhy lásky (9. 11. 2020)

Vychází nový časopis Skutečné příběhy lásky plný lidských příběhů a osudů přímo od čtenářů.

Časopis Skutečné příběhy lásky je určený pro ženy, kterým nejsou lhostejné osudy a životy ostatních lidí. Časopis je také vhodný pro všechny, kteří berou život takový, jaký je. Dvouměsíčník nabízí příběhy veselé, šokující, smutné a mnohdy i překvapivé, ale vždy ze života. Ponořte se do příběhů, které poslaly čtenářky a redaktorky je zpracovaly tak, abyste se do nich mohli začíst. První číslo vychází 9. listopadu a přináší kromě příběhů také luštění, horoskop a recepty. Cena časopisu je 59.90 Kč a do prodeje se dostává také předplatné.