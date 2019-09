Nový časopis Tečka! (19. 8. 2019)

Vychází nový časopis Tečka!, který navazuje na oblíbený časopis pro nejmenší děti Puntík.

Časopis Tečka! navazuje na oblíbený časopis Puntík, který je určen nejmenším dětem od 2-6 let. Odrostlejší děti od 6 let tak mohou navázat na nový měsíčník Tečka! Na děti a rodiče čeká spousta zábavy v podobě příběhů, luštění, komiksů, vtipů a tvoření. Časopisem provází trochu popletený otazník Otík a zvídavý vykřičník Viky. A v čem je Tečka! jedinečná? Jsou to dva časopisy v jednom. Uprostřed Tečky najdete navíc všité miničtení s poutavým příběhem, který doprovází zábavné luštění. A nechybí ani malá legrácka v podobě prostřihovací stránky. První číslo časopisu Tečka! vychází 19.8.2019 za cenu 45 Kč a do prodeje se dostává také zvýhodněné roční předplatné. Časopis si tak můžete objednat domů do vaší schránky a každý měsíc se těšit na nové číslo.