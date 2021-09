Nový časopis Vaříme s láskou (18. 8. 2021)

Vychází nový časopis Vaříme s láskou věnovaný všem, kteří rádi vaří, pečou a tráví čas v kuchyni.

Časopis VAŘÍME s láskou je plný osvědčených tradičních receptů, které jsou vyzkoušené několika generacemi. Časopis je věnovaný všem, kteří rádi vaří, pečou a tráví čas v kuchyni, a to bez rozdílu věku a pohlaví. Vycházet bude 6x ročně a jednotlivá čísla se budou vztahovat k danému období. Při přípravě receptů redakce používá sezonní suroviny a dbá na to, aby vše bylo připravené stejně poctivě a s láskou, jak to dělaly naše babičky a maminky. Prozradíme, že šéfredaktorem bude Honza Diblíček, kterého můžete znát z pořadu Rady ptáka Loskutáka, jako kreativního publicistu a blogera. Cena časopisu je 59 Kč a první číslo vyjde 15. září 2021. S předplatným budete mít čerstvě "uvařené" vydání vždy ve své schránce a navíc ušetříte 16 % oproti stánkovému prodeji. Tak hurá s láskou do vaření a pečení.