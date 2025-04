Objevte tvořivý a hravý svět DĚTEM OD DĚTÍ (11. 3. 2025)

Kreativní svět pro děti plný tvoření, her a zábavy.

Hledáte aktivity pro děti, při kterých na chvíli odloží mobilní telefon a sami nebo s vaší pomocí si něco vytvoří a ještě se po tom na dlouhé hodiny zabaví?

Nový titul DĚTEM OD DĚTÍ přináší jedinečný formát omalovánkových her, díky němuž si děti vezmou nejdříve do ruky pastelky, nůžky, lepidlo a začnou si hry sestavovat. Není to však nic složitého, stačí si vybarvit herní plochu a postavičky, vystřihnou, slepit a další zábava může začít! Každé vydání obsahuje 2 hry a aby to bylo vyrovnané, na své si přijdou kluci i holky. Titul je tématický a hned v prvním vydání najdete hru se superhdiny a hříbaty.

A to není vše! Děti v něm najdou také plakát ke každé hře a navíc mohou sbrat výherní omalovánkové karty s unikátním kódem, na jejichž základě každé dítě získá kreativní dárek. A co je na tom všem úžasné je, že obsah je inspirován nápady a výtvory dětí, což činí každé vydání originálním a opravdovým reflektorem dětské tvořivosti. Pokud tak chcete dětem přinést novou podobu zábavy, kterou mohou s "papírovým sešitem" zažít, neváhejte a objednejte jim předplatné DĚTEM OD DĚTÍ, které najdete exkluzivně na Magaziny.cz.