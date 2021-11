          Pošlete dětem do nemocnic Hvězdičku

Daruj Hvězdičku ⭐ Staňte se součástí charitativního projektu a pošlete radost dětem do nemocnic.

Daruj Hvězdičku je charitativní projekt pro děti v nemocnicích. Kolik čísel objednáte pro své děti, tolik jich bude zároveň posláno také dětem do nemocnic ZDARMA.

Co je projekt Daruj Hvězdičku?

Projekt probíhá od 1.11.2021 do 31.1.2022

Zajištěna bude distribuce Hvězdičky do stovky vybraných nemocnic v celé ČR

Darujeme dětem do nemocnic stejné množství časopisů Hvězdičky, které si zakoupíte Vy

Kolik kusů časopisů Hvězdička nebo Hvězdička Speciál v rámci předplatného darujete svým dětem, vnukům, vnučkám, dětem svých kamarádů apod., tolik kusů časopisů darujeme dětem v nemocnicích. Pokud tak například svým dětem objednáte roční předplatné, které obsahuje 6 čísel časopisu Hvězdička, tak dalších 6 čísel bude zdarma posláno také dětem do nemocnic. Uděláte tak radost nejenom svým dětem, ale také dětem v nemocnicích. Distribuce bude probíhat průběžně tak, aby již na Vánoce a v novoroční době měly děti v nemocnicích Hvězdičku.

Vašim dětem, vnukům, dětem svým kamarádů apod. v období od 1. 11. 2021 do 31. 1. 2022. Darované předplatné musí mít v korespondenční adrese jiné jméno nebo rozdílnou adresu od plátce. Automaticky se tak stanete podporovatelem projektu a stejný počet výtisků bude zaslán také dětem do nemocnic.