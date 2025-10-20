Předplatné FORBES nově na Magaziny.cz (20. 10. 2025)
Prestižní ekonomický magazín Forbes míří na Magaziny.cz
Světový magazín o byznysu si ve své české mutaci můžete nově předplatit na Magaziny.cz. Forbes přináší česká témata z oblasti ekonomiky, financí a podnikání globálním pohledem, ale také exkluzivní přístup ke světovým tématům pro lepší informovanost a rozhodování. Nabízí inspirativní osobnosti a rozhovory. Pomáhá lidem stát se moudřejšími a bohatšími.
Čtenáři mají k dispozici dvě varianty ročního předplatného - MEMBER nebo FAN.
Předplatné MEMBER vám přinese naprosté maximum a sice jak tištěný časopis do schránky, který vychází každý první čtvrtek v měsíci, tak i digitální obsah a další výhody jako třeba audio verze článků. Oproti tomu "lite" verze FAN je vhodná pro ty, kteří dávají přednost pouze digitálnímu obsahu a obejdou se tak bez printového časopisu.
Čtěte Forbes, protože i jedna věta vám může změnit život.
Forbes
Naše cena
2 016 Kč Na stáncích
2 520 Kč
Ušetříte 20 %