          Reflex vydává speciál Gott a nabízí letní slevu

Reflex rozdává na předplatné letní slevu 30% a k 80. narozeninám Karla Gotta vydává speciál.

Týdeník Reflex v aktuálním čísle přináší k příležitosti osmdesátin Karla Gotta klíčové okamžiky v jeho pozoruhodné kariéře. Kromě toho Reflex pro své čtenáře připravil bezmála stostrákové čtení o fenomenálním zpěvákovi v podobě samostatného speciálu. Ten přináší spoustu skvělých textů a najdete v něm také unikátní snímky. Klasický Reflex s hlavním tématem "Gott s námi" je v prodeji od 4. července za 43 Kč a speciál Reflex GOTT od 8. července za 79 Kč. Speciál nabídne témata Dvacet nejlepších písní Karla Gotta, Gott versus Matuška, Golden Voice of Prague, Takoví jsme byli, Problém dvou Karlů, 12 lidí, bez nichž by Gott nebyl Gottem, Gott mit uns a Každej nemusí bejt statečnej.

Letní sleva 30% na celoroční předplatné pro čtenáře Reflexu

Chcete pravidelně číst časopis Reflex? Už se vám nechce chodit pro časopis každý čtvrtek do trafiky? Ušetřete čas i peníze a zajistěte si nejen na léto skvělé čtení! Týdeník Reflex si pro nové předplatitele právě teď připravil letní slevu 30% na celoroční předplatné, s kterým ušetříte více než 500 Kč a časopis vám donese listonoška každý čtvrtek až do vaší schránky. Prozatím je letní akce účinná do 17. července. Časopis Reflex je prestižní společenský týdeník. Je ostrovem svobodné české žurnalistiky. Silné autorské osobnosti z řad kmenových redaktorů i externích spolupracovníků přinášejí čtenářům každý čtvrtek originální, odvážný a neotřelý pohled na českou a světovou realitu.