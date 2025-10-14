Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ježíškova dílna otevřena - dárkové předplatné se slevou až 40 % zde>

Košík 0

V novém ABC najdete dioráma Vinnetou (14. 10. 2025)

Aktuální číslo časopisu ABC vychází s dioráma Vinnetou

Nové číslo časopisu ABC 12/2025 potěší všechny příznivce mayovek. Uvnitř tohto dnes již tradičního měsíčníku totiž naleznete dioráma Vinnetou ke slepení. Samozřejmě na něm tak nemohou chybět dvě hlavní legendy Divokého západu a sice Vinnetou a Old Shatterhand. V pozadí se poté nachází indiánské týpí a totem.

Kromě toho na čtenáře v novém vydání čekájí i další vystřihovánky v podobě automobilu volskwagen Passat B1 (1973) či železničního jeřábu, nové filmové dobrodružství Tron: Ares, nejdrsěnjší antilopa sajga tatarská, pramáti Lucy v Praze a spousta další zábavy. Součástí tištěného Ábíčka je také dětská vstupenka na Comic-Con Brno zdarma.

Ve volném prodeji bude časopis k dispozici do 3.11. za cenu 139 Kč. Předplatitelé jej již mají od dne vydání (7.10.) ve své schránce za zvýhodněnou cenu 108 Kč. 

ABC

Vědecko-technický magazín pro mládež i dospělé vychází nově jako luxusní měsíčník. Časopis ABC s dlouhou tradicí od roku 1957 přináší vždy aktuální články ze světa vědy, techniky, počítačů, přírody i popkultury. Oblíbenou součástí titulu jsou vystřihovánky a komiksy. Součástí časopisu jsou také… více

Naše cena
885 Kč Na stáncích
1 668 Kč Ušetříte 47 %