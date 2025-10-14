V novém ABC najdete dioráma Vinnetou (14. 10. 2025)
Aktuální číslo časopisu ABC vychází s dioráma Vinnetou
Nové číslo časopisu ABC 12/2025 potěší všechny příznivce mayovek. Uvnitř tohto dnes již tradičního měsíčníku totiž naleznete dioráma Vinnetou ke slepení. Samozřejmě na něm tak nemohou chybět dvě hlavní legendy Divokého západu a sice Vinnetou a Old Shatterhand. V pozadí se poté nachází indiánské týpí a totem.
Kromě toho na čtenáře v novém vydání čekájí i další vystřihovánky v podobě automobilu volskwagen Passat B1 (1973) či železničního jeřábu, nové filmové dobrodružství Tron: Ares, nejdrsěnjší antilopa sajga tatarská, pramáti Lucy v Praze a spousta další zábavy. Součástí tištěného Ábíčka je také dětská vstupenka na Comic-Con Brno zdarma.
Ve volném prodeji bude časopis k dispozici do 3.11. za cenu 139 Kč. Předplatitelé jej již mají od dne vydání (7.10.) ve své schránce za zvýhodněnou cenu 108 Kč.
ABC
Naše cena
885 Kč Na stáncích
1 668 Kč
Ušetříte 47 %