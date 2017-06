Vše, co jste chtěli vědět o seriálu Ordinace (8. 6. 2017)

Speciál časopisu Moje šťastná hvězda prozradí vše o seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Právě vychází druhé letošní speciální vydání časopisu Moje šťastná hvězda, které čtenářům přináší detailní přehled o seriálu Ordinace v růžové zahradě. Speciál Vše, co jste chtěli vědět o seriálu Ordinace odhalí, jak to chodí v zákulisí při nátáčení, představí divoké vztahy seriálových hrdinů, největší zloduchy kamenické nemocnice i herce, kteří se museli sami svěřit do rukou lékařů. Časopis také zavzpomíná na postavy, které již seriál opustily a na to, jak to vše vlastně před více než deseti lety začalo.

Speciál o seriálu Ordinace v růžové zahradě vychází o obsahu 68 stran za cenu 29.90 Kč.