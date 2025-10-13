Vychází kalendář Chatař & chalupář 2026 (13. 10. 2025)
Stolní kalendář pro všechny chataře a chalupáře.
Oblíbený měsíčník Chatař & chalupář pro chataře, chalupáře, zahrádkáře a kutily vydal stolní kalendář pro následující rok 2026. Je praktický, přehledný, plný nádherných fotek a s místem na poznámky. Při pohledu do kalendáře se vždy budete cítit jako na vaší chatě či chalupě. Kalendář je vytvořený ve spolupráci s časopisem Chatař chalupář a Lucií Benešovou, moderátorkou pořadu My, chalupáři. Kalendář je možné si objednat společně s předplatným časopisu Chatař & chalupář nebo samostatně.
Chatař & chalupář kalendář 2026
Naše cena
199 Kč