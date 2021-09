Vychází speciál pro předškoláky Cesta do školy (2. 9. 2021)

Velký pracovní sešit Cesta do školy od kvalifikovaných autorů připraví předškoláka od A do Z.

Cesta do školy je velkým pracovním sešitem pro děti spadající do předškolní přípravy. Tematicky je rozdělená do kategorií, které by mělo zvládnout dítě pro přijetí do první třídy. Obsahuje tedy okruhy zaměřené na matematické dovednosti, čtenářské dovednosti, paměť, logické myšlení, orientaci v prostoru a v čase, rozvoj řeči, grafomotoriku, sluchové rozlišování a jemnou motoriku. Cesta do školy obsahuje celkem 76 plnobarevných stran na kvalitním papíru, přičemž autoři publikace jsou kvalifikovaní pedagogové a jsou garantem celého vydání.

Cena pracovního sešitu je 69 Kč. Aktuální vydání pro nový školní rok 2021/2022 můžete objednávat zde.