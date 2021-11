Vyjde speciál Batman/Fortnite: Foundation (18. 10. 2021)

Vraťte se do komiksového a herního světa Fortnite se speciálem Batman/Fortnite: Foundation.

S novým jednodílným speciálem Batman/Fortnite: Foundation se tentokrát děj přesune ze světa hry přímo do vesmíru DC, kde se nad Gothamem a Metropolis objeví trhliny. Ve světě DC začíná válka, a s ní přichází ten, kdo má tohle všechno na svědomí, padouch, který v sobe kříží genialitu Batmana s psychopatičností Jokera – smrtící Batman, který se směje!

Komiks bude obsahovat také unikátní kód, kterým se otevře zbrusu nový skin. A to hodně lákavý! Budete se ve hře moci prohánět v kůži Batmana, který se směje! Ale to není všechno, kód vám ještě k tomu přidá do hry speciální tématickou nahrávací obrazovku.

Komiks vychází po celém světě 26. října. Bude mít 40 stran a bude stát 99 korun. Předobjednat si jej můžete zde.